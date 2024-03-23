Moskova saldırısı! Saldırganlardan birinin sorgu videosu paylaşıldı

Konser salonunda sivilleri katleden ve yakalanan saldırganlardan 1'inin sorguya alındığı anlarda, 1 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından 500 milyon Rus rublesi karşılığında saldırının teklif edildiğini söyledi.

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Dünya, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşananları konuşuyor.

Konser alanına düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda sivil hedef alındı.

Saldırganlar alana girerek kalabalığa yakından rastgele kurşun yağdırdı. Olayın ardından görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

11 kişi tutuklandı

Bir yandan da soruşturma kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Can kaybında artış devam ederken 4'ünün saldırıyla direkt olarak bağlantılı olduğu toplamda 11 kişinin yakalandığı açıklandı.

Rus makamlarınca yürütülen çalışma kapsamında 11 kişi de tutuklandı.

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Saldırganlardan birinin sorguya alındığı anlar

Öte yandan bir video da sosyal medyada servis edildi.

Görüntülerde, yakalanan saldırganlardan birinin o anlarına yer verildi. Zanlının, sorguya alındığı anlarda titremesi dikkat çekti.

Yarım milyon Rus rublesi teklif ettiler

Yapılan sorguda 4 Mart tarihinde Türkiye'den geldiğini söyleyen saldırgan, terör saldırısı düzenleme teklifini Telegram üzerinden aldığını söyledi.

1998 doğumlu olan şahıs, kendisine 500 milyon Rus rublesi ödül söz verildiğini de ifade etti.

Saldırı teklifini 1 ay önce aldı

Ayrıca anonim kişilerin kendisine silah sağladığını da söyledi.

Saldırı için de teklifi 1 ay önce aldığını da belirtti.