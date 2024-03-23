BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL

Türkiye ve Pakistan’ın ticari ilişkisi bu buluşmada konuşuldu

Türkiye ve Pakistan’ın ticari ilişkisi bu buluşmada konuşuldu

Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Engin Karadağ, “Pakistan bizim için çok değerli ve kardeş bir ülkedir. İki ülke arasında güçlü olan ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ediyoruz” dedi.

Abone ol

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na ziyaret gerçekleştirdi. Pakistan Devleti İstanbul Başkonsolosluğunda yapılan ziyarette; SANKON İstanbul İl Yöneyim Kurulu Üyeleri ve Pakistan Devleti İstanbul Başkonsolosluğu Diplomatları hazır bulundu. SANKON İl Başkanı Engin Karadağ, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam’a nazik davetleri için teşekkür ederek, “Bugün Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nda bulunmaktan dolayı çok mutluyum ve nazik davetleriniz ve misafirperverlikleriniz için başta siz Başkonsolos ve diplomatlarınıza çok teşekkür ederim. Bizler de sizleri en kısa zamanda İstanbul İl Başkanlığında misafir etmek isteriz” dedi.
İki ülke arasında güçlü olan ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini aktaran Karadağ, “Pakistan bizim için çok değerli ve kardeş bir ülkedir. İki ülke arasında güçlü olan ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. SANKON üyesi şirketler, Pakistan’da daha fazla yatırım, ithalat ve ihracat yapmayı istemektedirler. Bu nedenlerle yatırım ve ticaret yapacak şirketlerimize ve Pakistanlı şirketlere, her iki ülke tarafından daha fazla kolaylık sağlanmasını beklemekteyiz. İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu olarak, ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için sizlerle işbirliği içerisinde hareket ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere bundan sonra da aynı kararlılıkla katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa cezaevinde izine çıktı, ablasını rehin aldı
Bursa cezaevinde izine çıktı, ablasını rehin aldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Bingöl - Diyarbakır kara yolu tır trafiğine kapatıldı
Bingöl - Diyarbakır kara yolu tır trafiğine kapatıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya'da esnafı ziyaret etti
Helikopter ambulans genç hasta için havalandı
Helikopter ambulans genç hasta için havalandı
Kitap arasına gizlenmiş 46 adet 200'lük sahte banknot ele geçirildi
Kitap arasına gizlenmiş 46 adet 200'lük sahte banknot ele geçirildi
Sergül Keskin: Kağızman'da kooperatif kuracağız
Sergül Keskin: Kağızman'da kooperatif kuracağız
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den birlik vurgusu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den birlik vurgusu
Erbakan'ın yakın korumasına Yeniden Refah Partisi'nin yaptığına bakın
Erbakan'ın yakın korumasına Yeniden Refah Partisi'nin yaptığına bakın
Rus uzay aracı MS-25, Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı
Rus uzay aracı MS-25, Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı
Erzurum'da Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası düzenlendi
Erzurum'da Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası düzenlendi
Markette elini kıyma makinesine kaptırmıştı: Eli ameliyatla kesildi
Markette elini kıyma makinesine kaptırmıştı: Eli ameliyatla kesildi