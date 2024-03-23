Markette elini kıyma makinesine kaptırmıştı: Eli ameliyatla kesildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde marketin kasap reyonunda çalışan 15 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine kaptırarak yaralanmıştı. Olayın ardından ameliyata alınan talihsiz çocuğun elinin kurtarılamayarak kesildiği öğrenildi.

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Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin kasap reyonunda çalışan E.C. (15) adlı personel, çalıştığı esnada elini kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden diğer market çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuğun elinin kurtarılamayarak kesildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.