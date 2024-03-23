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Van’da yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Van’da yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Van’da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış öğle saatleri itibariyle yerini kar yağışına bıraktı.

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Kurak bir kış mevsimi yaşayan Van'da mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde belli aralıklarla sağanağın etkili olduğu kentte, öğle saatlerinde kara dönüştü. Yoğun kar yağışı kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiğini, Van’ın güneyinde kuvvetli kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

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