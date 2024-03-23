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Terör saldırısı sonrası Putin duyurdu: Ulusal yas ilan edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör saldırısı sonrası Putin duyurdu: Ulusal yas ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 1 günlük ulusal yas (24 Mart) ilan edildiğini duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 1 günlük ulusal yas (24 Mart) ilan edildiğini duyurdu.

 Putin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil toplam 11 kişinin gözaltında olduğunu söyledi.

Putin "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiği ifade edildi.

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