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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde ülke bayrağı yarıya indirildi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna terör saldırısı düzenlendi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, terör saldırısı nedeniyle ülke bayrağı yarığa indirildi. Açıklamada, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Büyükelçilik'te 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında 'Taziye Defteri' açılacağı belirtildi.

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