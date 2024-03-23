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Turgut Altınok’tan emeklilere 5 bin lira vaadine ilişkin açıklama

Turgut Altınok’tan emeklilere 5 bin lira vaadine ilişkin açıklama

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, emeklilere 5 bin lira ödeme vaadine ilişkin, “Şu an büyükşehir belediyesi bütçesinin yüzde 4’ünü sosyal desteklere veriyor. Biz bunu yüzde 10-12’lere çıkaracağız.” dedi. Altınok, CHP’li büyükşehir belediyesine Ankara’nın kaynaklarının düzgün kullanılmadığı eleştirisinde bulundu.

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Yerel seçime 8 gün kaldı. Partilerin seçim kampanyaları devam ediyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, NTV yayınında Ahmet Örsoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Ankara’da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu anlatan Turgut Altınok, “Otobüsler balık istifi gibi. Vatandaşlarımız ulaşım probleminin çözülmesini istiyor.” dedi.

Başkentte kentsel dönüşüm talebinin de olduğunu söyleyen Altınok, “Ankara’da kaldırımlar kırık ve dökük. Kızılay’da dahi kaldırımlar kırık dökük. Ankara hakkını istiyor, hak ettiği hizmeti istiyor.” ifadelerini kullandı.

Emekliye 5 bin lira

Altınok’a seçim vaatlerinden olan emeklilere 5 bin lira ödeme sözü de soruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden sosyal yardımlar için yüzde 4’lük bir pay ayırdığını söyleyen Altınok, “Biz bunu yüzde 10-12’ye çıkaracağız.” dedi.

Altınok, “Ankara’nın kaynaklarını düzgün kullanmama problemi var.” dedi.

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