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Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi

Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi

Elazığ’da kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, park halindeki 2 araca çarparak durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

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Dün gece yarısından itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile yollarda buzlanma meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ilerleyen otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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