BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Denizanaları kanser için umut oldu!

Denizanaları kanser için umut oldu!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, son yıllarda Akdeniz ve Ege kıyılarında sayıları her geçen yıl artan denizanalarının zehrini laboratuvar ortamında izole ederek kanser hücrelerinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı.

Abone ol

Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, kirlilik, gemi trafiği nedeniyle yabancı türlerin gelişi ve kıyı yapılarının artışı nedenleriyle artan denizanalarının alternatif kullanım alanı olarak zehirlerinin kanser hücrelerini öldürücü özelliği olduğunu belirten Doç. Dr. Killi, “Denizanası zehrinin kanser hücrelerinde etkili olduğunu bulduk” dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahile vuran Rhopilema nomadica göçmen denizanası türü üzerine bilimsel araştırma yapan Killi, “Denizanası örneklerini araziden topluyoruz. Buradan laboratuvarımıza getiriyoruz. Belli aşamalardan geçirerek içerisindeki zehri izole ediyoruz. Elimdeki Rhopilema nomadica dediğimiz göçmen denizanası. Şu anda Marmaris Körfezi'nde, Datça’da, Antalya, İskenderun ve Mersin Körfezi'nde yoğun olarak gözlenen bir tür. Bu tür kuvvetli yakıcı özelliğe sahip bir tür. Biz burada denizanasının nematosist dediğimiz yakıcı hücreleri izole etmeye çalışıyoruz. Denizanasının zehirlerini izole ederek bir TÜBİTAK projesi çerçevesinde kanser hücrelerinde deniyoruz. Yani denizanası venomunun kanser hücrelerindeki sitotoksik etkisini araştırıyoruz. İlk aldığımız sonuçlar gayet güzel sonuçlardı. Aslında kanser hücrelerinde etkili olduğunu bulduk. Aynı zamanda sağlıklı hücrelerde de denedik. Sağlıklı hücrelerde kanser hücrelerine göre daha az öldürücü olduğunu tespit ettik. Bu bizim istediğimiz bir şeydi” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar açıkladı, 1 dişi 30 ilaca bedel!
Uzmanlar açıkladı, 1 dişi 30 ilaca bedel!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Erzurum - Artvin karayolunda heyelan, sürücüleri korkuttu
Erzurum - Artvin karayolunda heyelan, sürücüleri korkuttu
Mansur Yavaş: İmamoğlu ile aramızda rekabet olmaz
Mansur Yavaş: İmamoğlu ile aramızda rekabet olmaz
Ramazan’da doğru beslenme ile kilo almayın
Ramazan’da doğru beslenme ile kilo almayın
CHP’li Nazlıaka: 31 Mart seçimlerinde kadınların gücünü gösterelim
CHP’li Nazlıaka: 31 Mart seçimlerinde kadınların gücünü gösterelim
Toplu mezarda 65 göçmen cesedi: Şoka uğradık ve endişeliyiz
Toplu mezarda 65 göçmen cesedi: Şoka uğradık ve endişeliyiz
Gülhan'ın katili eski sevgilisi çıktı: Yakalanmamak için günlerce yürümüş!
Gülhan'ın katili eski sevgilisi çıktı: Yakalanmamak için günlerce yürümüş!
MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren haber
MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren haber
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı!
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı!
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
İYİ Parti'den 300 kişi CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den 300 kişi CHP'ye katıldı