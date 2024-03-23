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CHP’li Nazlıaka: 31 Mart seçimlerinde kadınların gücünü gösterelim

CHP’li Nazlıaka: 31 Mart seçimlerinde kadınların gücünü gösterelim

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Kırklareli'nde kadınlarla bir araya geldi. AK Parti'nin kadın politikalarını eleştirilen Nazlıaka, CHP'nin kadınlara yönelik politikalarını anlattı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kırklareli'nde düzenlenen "Kadın Buluşması" toplantısında kadınlarla bir araya geldi.

Nazlıaka, CHP Kadın Kolları İl Başkanlığınca bir kafede gerçekleştirilen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kırklareli Belediye Başkanı ve CHP'den Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek istedi. AK Parti'nin kadın politikalarını eleştirilen Nazlıaka, CHP'nin kadınlara yönelik politikalarını anlattı.

Kırklareli'nin Cumhuriyetin, aydınlığın, ilericiliğin, özgürlüğün ve eşitliğin kenti olduğunu ifade eden Nazlıaka, Kırklareli'nde yaşayan kadınların çok şanslı olduğunu belirtti. Seçimlerin önemli olduğunu vurgulayan Nazlıaka, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerini CHP belediyeciliği ile tanıştırmak istediklerini ifade etti.

"Biz kadınlar vardık, varız ve var olacağız."

Nazlıaka, "Laik bir Türkiye için, demokratik bir Türkiye için, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir Türkiye için, Cumhuriyetimizi yeniden demokrasi ile taçlandıracağımız bir Türkiye için 31 Mart seçimleri çok önemli. 31 Mart seçimlerinde kadınların gücünü gösterelim. Biz kadınlar vardık, varız ve var olacağız." dedi.

Toplantıya, CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kadın Kolları Trakya Bölge Sorumlusu Çiğdem Gegeoğlu, CHP Kırklareli Kadın Kolları İl Başkanı Gökben Şenol, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu ile partiler katıldı.

Nazlıaka, kentte esnaf ziyaretinde de bulundu.

CHP
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