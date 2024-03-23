Rusya'daki teröristlerin kimlikleri belli oldu! İyi eğitilmiş asker detayı...

Rusya'da gerçekleştirilen saldırıda 90 kişiden fazla insanın ölümüne yol açanların kimlikleri belli oldu. Rus basını ise saldırganların iyi eğitilmiş askerler olduğuna dikkat çekti.

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Rusya'da 90'dan fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıdaki teröristlerin kimlikleri belli oldu.

Rus basını ise saldırganların iyi eğitilmiş askerler olduğunu hatırlattı. Yapılan analizlerde teröristlerin silahları tutuşu, manevra kabiliyetleri ve iyi nişan almalarına dikkat çekildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirmişti. Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kimlikleri belli oldu

Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na saldırıyı gerçekleştiren altı teröristten dördünün kimlikleri açıklandı.

Saldırganların hepsi Tacikistan uyruklu ve isimleri şöyle:

1) Nasridinov Makhmadrasul 37 yaşında

2) Ismonov Rivozhidin 51 yaşında

3) Safolzoda Shokhinjonn 21 yaşında

4) Nazarov Rustam 29 yaşında.

60'tan fazla kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

60’ı ağır olmak üzere 115 kişi yaralı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.

Saldırıya tepkiler dinmiyor

Beyaz Saray, saldırı nedeniyle başsağlığı diledi ve ABD’nin acil durum hakkında önceden bilgisi olmadığını söyledi. Washington, olayın Kiev’in eylemleriyle ilgili olmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin terör saldırısına verdiği tepkinin soru işaretleri yarattığını kaydetti. Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Mihail Moraşko ise toplamda 115 kişinin yaralı olarak tedavi altına alındığını aktardı. Saldırı, başta Türkiye olmak üzere Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Lüksemburg, Katar, Küba, Filistin, Bolivya, İran, Suudi Arabistan, Fransa, Tacikistan, Meksika, Kolombiya, Avusturya, Suriye, Slovakya, Moldova, İsrail , Bahreyn, Yunanistan, Arjantin , Norveç , Belçika , Hollanda, Şili, Karadağ, İskoçya, Ekvador, Peru, Macaristan, Fransa, Uruguay, Panama, Fas, Yeni Zelanda, Guatemala, İrlanda, Mali, Tunus gibi birçok ülke tarafından kınandı. Birleşmiş Milletler (BM) olayla ilgili üzüntü duyduklarını belirtirken Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırının BM tarafından da kınanmasını istedi.