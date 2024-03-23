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8 ilde IŞİD operasyonu: 24 kişi gözaltında

8 ilde IŞİD operasyonu: 24 kişi gözaltında

IŞİD terör örgütüne yönelik, 8 ilde eş zamanlı olarak ‘Bozdoğan-15’ operasyonları gerçekleştirildi. Örgütle iltisaklı olduğu şüphesiyle 24 kişi yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 8 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da gerçekleştiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında İstanbul’da 13, Aksaray’da 3, Bolu’da 1, Gaziantep’te 2, Kilis’te 1, Sakarya’da 2, Samsun’da 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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