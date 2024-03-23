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Yavru kedilerin katledilmesine hayvanseverlerden tepki

Yavru kedilerin katledilmesine hayvanseverlerden tepki

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sitede 6 yavru kedinin başları kesilerek öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

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Olay dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi. Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farkı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.

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