BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL

Dükkana girerek başına silah dayayan şahıs 48 bin TL'lik zarar verdi

Dükkana girerek başına silah dayayan şahıs 48 bin TL'lik zarar verdi

Elazığ’da dur ihtarına uymayan ve polis aracına çarpan şahıs, sanayi sitesinde bir dükkana girerek başına silah dayadı. Girdiği oto tamirhanede 48 bin liralık zarara neden olan ve 7 saattir direnen şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Abone ol

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, 23 AJ 670 plakalı otomobile dur ihtarı yaptı. İhtara uymayan kimliği belirsiz şahıs aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil, sanayi sitesinde bir polis otosuna çarparak durabildi. Kazanın ardından belinden çıkardığı silahı başına dayayan şüpheli, sanayi sitesindeki bir iş yerine girerek kendini kilitledi. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve Yunus ekipleri ile ambulans sevk edildi. Polis ekipleri, olay yeri şerit geçerek çevre güvenliği aldı. Ancak, şüpheli daha sonra olay yerindeki bir oto tamirhanesine sığınarak radyatörlerle barikat kurdu. İkna çalışmaları halen devam ederken, şahsın bu eylemi sırasında 2 radyatörü parçalayarak 48 bin liralık zarara neden olduğu belirlendi. Son olarak tüp ile saç çatıyı delerek başka bir iş yerine geçtiği belirlenen şahsın yakalanması için polis ekipleri titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkçı restoranında korkutan yangın, itfaiye ekipleri seferber oldu
Balıkçı restoranında korkutan yangın, itfaiye ekipleri seferber oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Antalya başkan adayı Osman Koç, CHP lehine adaylıktan çekildi
Antalya başkan adayı Osman Koç, CHP lehine adaylıktan çekildi
Ağır hasarlı binanın 1'inci katından düştü, yaralandı!
Ağır hasarlı binanın 1'inci katından düştü, yaralandı!
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
The Economist'ten İstanbul seçimi için dikkat çeken yorum
The Economist'ten İstanbul seçimi için dikkat çeken yorum
Murat Kurum İstanbul'da kaybederse Yeniden Refah Partisi bunun cezasını seçmenden alır mı?
Murat Kurum İstanbul'da kaybederse Yeniden Refah Partisi bunun cezasını seçmenden alır mı?
Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı
AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı
Bakan Yılmaz Tunç'tan Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklama
Bakan Yılmaz Tunç'tan Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklama
Rusya: Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60’ın üzerine çıktı
Rusya: Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60’ın üzerine çıktı
Lactone Kozmetik Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com etkinliğinde başarıya giden yolu anlattı
Lactone Kozmetik Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com etkinliğinde başarıya giden yolu anlattı