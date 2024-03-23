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Lactone Kozmetik Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com etkinliğinde başarıya giden yolu anlattı

Lactone Kozmetik Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com etkinliğinde başarıya giden yolu anlattı

Türkiye’nin kozmetik sektöründe öncü firmalarından Lactone Kozmetik’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com Türkiye programında gerçekleştirdiği konuşmada, platformun sunduğu imkanları en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerine dair işletmelere değerli önerilerde bulundu.

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Akat, Alibaba.com ile başlayıp, uluslararası pazarlara ulaşan başarı hikayesini katılımcılarla paylaşırken, işletmelerin başarısının anahtarının platformun sunmuş olduğu fırsatları etkin bir şekilde kullanmalarına bağlı olduğunu vurguladı.

Akat, katılımcıların sorularına verdiği cevaplarda, Alibaba.com’un her türlü yüksek imkanı sunmasına rağmen, bu fırsatların işletmeler tarafından verimli kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. “Platform üzerinde başarılı olmak için, takip ve iş verimliliğinin yanı sıra, sattığımız ve ürettiğimiz ürünleri çok iyi tanımamız gerekiyor. Uluslararası avantajlarımızı ve ürünlerimizin teknik ve fiziki özelliklerini derinlemesine bilmek zorundayız,” diyerek işletmelere rehberlik etti.

Ayrıca, rekabetçi olmanın ve tanıtım odaklı bir yaklaşım sergilemenin önemine değinen Akat, Alibaba.com gibi global bir platformda öne çıkmanın yollarını paylaştı. İşletmelerin, kendi ürünlerini ve markalarını uluslararası arenada nasıl daha iyi tanıtabileceklerine dair stratejiler geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca Alibaba.com Avrupa Genel Müdürü Jijay Shen, Türkiye İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan ve Türkiye Pazarlama Müdürü Sinem Salihoğlu gibi önemli isimlerle geleceğe yönelik iş geliştirme görüşmeleri gerçekleştirildiğini belirten Akat, bu tür stratejik işbirliklerinin işletmelerin global pazarda başarılı olmalarında kritik rol oynadığını ifade etti.

Lactone Kozmetik’in başarısı, Ali Osman Akat’ın liderliğinde, Alibaba.com’un sunduğu fırsatların akıllıca ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla uluslararası pazarlarda dikkat çekici bir konuma ulaşmayı başardı. Akat’ın tecrübeleri ve tavsiyeleri, diğer işletmelere ve girişimcilere ilham vererek, onların da global ticarette başarılı olmaları için yol gösterici oluyor.

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