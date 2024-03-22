ABD, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardı

Rusya'da konser salonuna yapılan silahlı saldırıdan 2 hafta önce ABD ve birçok Batılı ülkenin vatandaşlarını Moskova'da herhangi bir etkinliğe katılmamaları konusunda uyardığı ortaya çıktı..

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Konser salonuna yapılan silahlı saldırı Rusya'yı derinden sarstı. Başkent Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi.

Rus basınına göre konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş en az 4 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı.

Salonun tahliye edildiği bilgisi verilirken, çok sayıda ölü ve yaralının da olduğu da belirtildi.

Olayla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken, saldırı sonrası patlamada yaşanan binada büyük bir yangın çıktı.

Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Saldırının terör saldırısı olup olmadığı değerlendirilirken, yeni bir detay ortaya çıktı.

ABD, 2 hafta önce vatandaşlarını uyardı

ABD, İngiltere ve birçok Batı ülkesinin yaklaşık 2 hafta önce Moskova'da olası bir terör saldırısına karşı vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı.

Büyükelçiliklerden yapılan uyarı açıklamasında, vatandaşlarının Rusya'da düzenlenecek herhangi bir etkinliğe katılmamaları belirtildi.