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HABER /  POLİTİKA

Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağı attı

CHP'de tartışmaların gölgesi altında tekrar Hatay'a aday gösterilen Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesinde konuşma gerçekleştirdiği esnada saldırı düzenlendi. Sahneden aşağı düşen düşen Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay krizi sürüyor. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı. Mevcut başkan Savaş, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından bölge halkı tarafından protesto edilen bir isim oldu.

Özel kararını değiştirmedi

Depremzedelerin tepkileri ise CHP Lideri Özgür Özel'in kararını değiştirmedi.

Öyleki tüm uğraşlara rağmen CHP, Hatay'da aday bulunamayınca, Lütfü Savaş isminde karar kıldı.

Tepkiler sürüyor

Adaylık sürecinde tartışmaların odağı olan Lütfü Savaş'a ise tepkiler devam ediyor.

Lütfü Savaş seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesinde vatandaşla buluştu. Savaş, sahnede vatandaşlara konuşurken bir anda saldırıya uğradı.

Sahneden aşağı attı

Sahneye çıkan bir kişi, Savaş'ı iterek sahneden aşağı düşürdü.

Daha sonra yere düşen Savaş'ın üstüne gitmeye çalışan saldırganı diğer partililer engelledi.

Durumu iyi

Konuşma yaptığı esnada saldırıya uğrayan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi

Ayrıca Lütfü Savaş'a saldırıyı gerçekleştiren kişinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

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