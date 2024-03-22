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İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, Filistin devletini tanımaya hazır!

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, Filistin devletini tanımaya hazır!

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirdi.

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İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'dan yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, dört ülkenin liderleri, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi marjında Gazze ve Orta Doğu'daki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldi.

Liderler, derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla, kitlesel ve sürekli olarak artırılmasının acil gerekliliğinin yanı sıra bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın tek yolunun, iki devletli çözümün uygulanmasından geçtiği konusunda da mutabık kaldı.

Filistin'i tanımaya hazır olup olmadıklarını ele alan liderler, "doğru koşullar" sağlandığı ve olumlu katkıda bulunabileceği zaman bu kararı almaya hazır oldukları konusunda fikir birliğine vardı.

Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu "doğru zaman geldiğinde" yapacağını duyurmuştu.

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