Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşmasına bir yeşil ışık daha!

Almanya'da, esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin daha önce Federal Meclis'te (Bundestag) kabul edilen yasa tasarısı, Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçti.

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Bundesrat'ta eyaletlerin delegelerinin çoğunluğu Federal Meclis'te 23 Şubat'ta kabul edilen "Esrarın kontrollü kullanımı" adlı yasa tasarısına onay verdi.

Yasa 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Almanya Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yasa tasarısı, Federal Meclis'te 226'ya karşı 407 oyla kabul edilmişti.

Bundesrat'ta bazı eyaletlerin temsilcileri esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin uyarılarda bulunarak yasayı eleştirdi.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, devletin insanların hayatlarını koruma görevi bulunduğunu ifade ederek "esrar yasasına" karşı olduğunu vurguladı.

Haseloff, esrarın yasallaşmasıyla trafik kazalarının ve kanser hastalıklarının artacağını, böylelikle ülkede ölüm sayılarının yükselmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Judith Gerlach da yasanın bürokrasiye çok büyük bir yük getireceğine işaret ederek, uzmanların da yasaya karşı olduğunu söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise eleştirilere verdiği cevapta, son dönemdeki esrar politikasının başarısız olduğu belirterek son 10 yılda gençlerde ve çocuklarda esrar tüketiminin iki kat arttığına dikkati çekti.

Uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerin de son 10 yılda iki kat yükseldiğini ifade eden Lauterbach, "Bu böyle devam edemez. Ben de yıllarca esrarın yasallaştırılmasına karşıydım ancak araştırmalar burada yeni bir öneriye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Alman hükümeti esrarı sınırlı şekilde yasallaştırmasıyla bu alandaki karaborsayı azaltmayı ve gençleri daha iyi korumayı hedeflediğini savunurken muhalefet partileri ile uzmanlar bu girişime tepki gösteriyor.

Tepki gösterenler, yasanın sağlık sisteminin yükünün artıracağını, esrar tüketiminin gençlerin beyin gelişimini etkilediğini ve psikolojik sorunlara yol açtığını, esrarın evlerde yetiştirilmesinin ve sokakta tüketimimin kontrol edilemeyeceğini, savunulanın aksine özellikle yasanın yürürlüğe girdiği ilk aylarda insanların esrarı karaborsadan temin edeceğini ve bürokrasinin yükünün artıracağını ifade ediyor.

Yasa tasarısında neler var?

1 Nisan'da yürürlüğe girecek yasaya göre, esrar uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak ve belirli koşullar altında özel tüketim için sınırlı şekilde yasallaşacak.

Böylelikle 18 yaşından büyüklere 25 grama kadar esrarı yanında, 50 grama kadar da evde bulundurulmasına, ayrıca kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek. Esrar ve bitkiler hırsızlığa karşı ve çocukları korumak için kilitlenebilir dolap veya odalarda muhafaza edilecek.

Yasada, en fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir yetiştirme kulüpleri" adı verilen dernekler kenevir yetiştirebilecek ve Almanya'da oturma izini olan dernek üyelerine kişisel tüketim için esrar tedarik edebilecek. Bu dernekler ticari olmayacak şekilde örgütlenecek. Bir dernek bir üyeye ayda en fazla 50 gram esrar verebilecek. Bir kişi sadece bir derneğe üye olabilecek. Esrarı dernekten almak isteyenler bunu üye kartı ve üzerinde kişinin fotoğrafının bulunduğu bir kimlikle alabilecek. Dernekler esrarı satamayacak ve kendilerini üyelik aidatıyla finanse edecek.

Okul, kreş, gençlik evleri ve çocuk oyun parkları ile herkesin kullanımına açık olan spor tesislerinin 100 metre çevresinde esrar kullanımına izin verilmeyecek. Araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerde de saat 20.00'ye kadar esrar tüketilmeyecek.

Özellikle çocukların ve gençlerin korunması amacıyla esrar tüketimi ve yetiştirilmesi konusunda reklam yapılması yasak olacak. Ayrıca esrarın etkisi ve risklerine ilişkin bilgilendirme kampanyası başlatılacak ve 4 yıl sonra yasanın etkileri uzmanlarca değerlendirilecek.

Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısı 1 Nisan'da yürürlüğe girecek, esrarın yetiştirilmesine ilişkin düzenlemeler ise 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.​​​​​​​