BIST 9.112
DOLAR 32,02
EURO 34,64
ALTIN 2.232,82
HABER /  SPOR

Beşiktaş, genç oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, genç oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Abone ol

Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından beri Beşiktaş altyapısında forma giyen oyuncuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çinli otomotiv devi BYD, 2023'te yüzde 62 büyüdü
Çinli otomotiv devi BYD, 2023'te yüzde 62 büyüdü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sergilenen milli uçak motorları göz yaşarttı
Sergilenen milli uçak motorları göz yaşarttı
Karayoluna çığ düştü! Ulaşım sağlanamıyor
Karayoluna çığ düştü! Ulaşım sağlanamıyor
Bilecik'te öğretmene saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Bilecik'te öğretmene saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Esenyurt’ta 3 dakika içinde kuyumcudan 15 milyon lira değerinde altın çaldılar
Esenyurt’ta 3 dakika içinde kuyumcudan 15 milyon lira değerinde altın çaldılar
Görevi başında polisi şehit eden sanığa 41 yıl hapis!
Görevi başında polisi şehit eden sanığa 41 yıl hapis!
Mart ayında lapa lapa kar yağdı
Mart ayında lapa lapa kar yağdı
Sivas'ta çiftçilere 50 bin adet kayısı fidanı dağıtıldı
Sivas'ta çiftçilere 50 bin adet kayısı fidanı dağıtıldı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç evin duvarına çarptı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç evin duvarına çarptı
Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Şırnak'ta sel! Cizre'de 38 ev ve 5 iş yeri selden etkilendi
Şırnak'ta sel! Cizre'de 38 ev ve 5 iş yeri selden etkilendi