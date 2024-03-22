Şırnak'ta sel! Cizre'de 38 ev ve 5 iş yeri selden etkilendi

Şırnak merkez ve ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. Cizre ilçesinde derelerin taşması sonucu yaşanan selde 38 ev ve 5 iş yeri zarar gördü.

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Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere’de 4, Cizre ilçesinde ise 2 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle adeta hayat durma noktasına geldi. Cizre'de dün akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış nedeni ile meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Şah Mahallesi Sevgi Sokak'ta bulunan inşaat alanında biriken su etrafındaki binaların çökmesine zemin hazırladı. İnşaat alanının etrafında bulunan 4 bina tedbir amaçlı boşaltılırken, bir binanın da çökme tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Felaketin meydana getirdiği hasar, günün aydınlanması ile gün yüzüne çıktı. İlk belirlemelere göre 38 ev ve 5 iş yeri sel sularından zarar gördü. Sur, Cudi ve Nur mahallelerinin büyük bölümü selden etkilendi.

Selde sürüklenerek hayat mücadelesi veren baba olay anını anlattı. Komşularına yardım için evlerinin arka sokağına gittiğini ve oğlu ile beraber sel sularına kapıldığını anlatan Ahmet Ermağan, "Yağmur başladığında evimizin arka sokağına gittim. Çok yağmur yağdığında orada su taşması oluyordu. Ben de mağdur olan komşularım varsa onlara yardımcı olmak için gitmiştim. Oğlum da arkadan geldi. Önce oğlum sel suyuna kapıldı, sonra ben suda sürüklendim. Sürüklenerek oğlumla beraber bir yerlere tutunarak kurtulduk. Hamdolsun şimdi iyiyiz, sadece kolumda kırık var" dedi.

Şırnak Valisi Atay sel sonrası Cizre'de incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre'de sel sonrası mahalleleri tek tek dolaşarak yaşanan mağduriyeti ve oluşan hasarı yerinde tespit etti. Vali Atay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte selin yaşandığı Cudi, Su ve Nur mahallelerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Atay, ekiplere gerekli talimatları vererek, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Uludere'de sel nedeniyle yollar çöktü

Uludere ilçesinde etkisini büyük ölçüde hissettiren sağanak yağış derelerin taşmasına, yolların bozulmasına ve araç ulaşımının aksamasına neden oldu. Ekipler yoldaki ulaşım aksamasına ve oluşabilecek bir felakete karşı gece boyu çalışmalarını sürdürdü.