Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: ''Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğini belirterek ''Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz.'' diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğini belirterek ''Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz.'' diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Sevgili Karabüklüler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sefer arayı biraz açtık galiba. Karabük'ü özlemişiz.



Maşallah şu katılıma bak. Merak ettim sordum ne kadar? Emniyetin verdiği 46 bin. Bu ne demektir 31 Mart akşamı zaferi Karabük'te beraber kutlayacağız. Karabük, Türkiye sanayisinin can damarları arasında yer alıyor. Ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor.

Karabük hem güzel, hem merhametli bir şehir olarak ülkemiz ve milletimiz için rahmettir. Mayıs ayında yapılan seçimlerde kardeşinize yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiniz. Sizlerin sevgisine, vefasına layık olabilmek için bizler de daha çok çalışacağız. Ekibimle çok çalışacağım, yerel yönetimlerle ele ele verip Karabük'ü çok farklı yere taşıyacağız.



'Refah kaybını telafi edeceğiz'

Çalışanlarımızın, emeklilerimizin yaşadığı sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcudur. Bunlar meydanlar söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Sadece bu yıl deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altında şehirlerin depreme hazırlanmaları gerekiyor.

Türkiye'yi 21 yılda nasıl büyüttüysek yine büyüteceğiz. Refah kaybını telafi edeceğiz. Azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz yoktur. Yeter ki aramıza fitnecileri sokmayalım.

Karabük'ün yanımızda yer alacağına inanıyorum. Karabük, emeğin alın terinin şehri Karabük, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak kutlayacağız. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle ol yüüdüğünü, kimin nerede durduğunu gördüğümüz bir sınamadır.

'CHP ile pazarlık masasındalar'

6'lı masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan biri yok, hepsi de gitti. Dağıldılar gittiler. Ankara'da bir daire ona tutmuşlar. Kim o? Şimdi o dairede takip ediyor. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yüklediler. Şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar.

Sorsan ittifak yapmadık diyorlar. CHP ve DEM birçok yerde ortak aday çıkarıp pazarlık yapıyor. DEM tabanının iradesini CHP ile pazarlık masasına sürdüler.

Ülkenin gündemi deprem, bunların umurunda değil. Hatta depremzedeler hakaret ediyorlar. Utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp eğitime girecekler. Hangi meseleyi ele alırsak alalım karşımıza benzer manzaralar çıkıyor. Şimdi bir de valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin, avro mu dersin. İnsanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı olmamalı. Nereden nerelere geldik. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanmayandan uzak durmak lazım.

İstanbul'un karışını bilirim karışını. Dün ekranlarda 'aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlardı. Bugünde 'aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi vardı

Para sayma görüntüleri soruşturmasına atıfta bulunarak CHP'yi eleştiren Erdoğan, ''Ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin avro mu dersin. Kendi içlerinde birlik yok ki ülkeye faydaları olsun. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı.'' ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak.'' diye konuştu.

''Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak beraberce kutlayacağız. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü görmemize vesile olan tarihi bir sınamadır.

Türkiye'yi 21 yılda nasıl büyüttüysek yine büyüteceğiz. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar meydanlarda atıp tutabilirler. Refah kaybını telafi edeceğiz. Azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz yoktur. Yeter ki aramıza fitnecileri, bozguncuları sokmayalım.

''Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz'

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz.

''Enflasyon yılıncı ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak'

Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak. Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek inşallah önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek bunu başaracağız. Azimle çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.

'Türk siyasetini kirlettiler'

Ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin avro mu dersin. Kendi içlerinde birlik yok ki ülkeye faydaları olsun. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Nereden nerelere geldik. Hale bakın. Bunun için kızarmasını bilen bir yüz lazım. Bunun adı siyaset değil. CHP ve DEM iş birliği içinde sorsan ittifak yapmadık diyorlar ama kirli pazarlıkların sonunda neler çıkacak göreceğiz. Bizim ne köken istismarı ne ideolojik saptırmalarla işimiz olmaz. Bizim davamız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme davasıdır. Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı.''