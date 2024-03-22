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El freni çekilmeyen TIR, başka bir TIR'a çarptı!

El freni çekilmeyen TIR, başka bir TIR'a çarptı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni çekilmeyen tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Barış Mahallesi Koşuyolu Caddesi 1801 Sokak'ta fabrikaya ürün almaya gelen 42 GV 105 plakalı tırın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, park ettiği araçtan indi.

El freni çekilmeyen tır, bir süre sonra hareket ederek park halindeki 81 BT 573 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın yanında bekleyen Zeki B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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