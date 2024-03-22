Ankara'da bin 125 kişiye gözaltı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan bin 125 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan bin 125 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 319 kişi ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15-21 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 319 ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi yakalandı.