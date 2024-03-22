Fenerbahçe'den AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Spor Kulübü, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç'in "Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor" sözleri sonrası suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır." denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor’un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç açıklamaları ile infial yaratmıştır.

Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır.

"Argümanlarını kullandığı terör örgütü Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştı"

Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki;

Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır.

Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir.

Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir.

Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA’nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir.

Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur.

Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur."

Ahmet Metin Genç ne demişti?

Trabzonspor'un olaylı maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Genç, şunları kaydetmişti:

"3 Temmuz 2011’den sonra Fenerbahçe’yi 1.Lig’e düşürmeye gidiyorum diyen de sendin. Ses kaydı bizde. Ama yapamazsınız bunu. Şov yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Olağanüstü genel kurulda başınızın 3 Temmuz'dan sonra beladan kurtulmadığını söylüyorsun. Hak yediğinizi göreceksiniz orada. Haksızca çaldığınız kupayı değerlendireceksiniz. UEFA’nın sitesinde hala Fenerbahçe ve Beşiktaş şikeci kulüp olarak güncel şekilde duruyorken fütursuzca, utanmadan 2011’in Süper Kupası’nı oynamaya çalışıyorsunuz. Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?"