İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar!
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk düdükten itibaren gergin geçen mücadelenin sonunda kazanan taraf 3-2’lik skorla Fenerbahçe olurken, son düdüğün ardından sahanın içi ana baba gününe döndü. İşte o görüntüler…
Futbolculara saldırı girişiminde bulunan taraftarlara Fenerbahçeli futbolcular da karşılık verince yaşanan olaylar çığırından çıktı ve güvenlik görevlileri yetersiz kaldı.
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Fenerbahçe Fred'in attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
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Trabzonspor 60. dakikada Bardhi ve 78 dakikada Trezeguet'in penaltıdan attığı gol ile durumu 2-2'ye getirdi.
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Dakikalar 87'yi gösterirken Batshuayi Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi ve karşılaşma sarı lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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