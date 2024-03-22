BIST 9.182
DOLAR 32,00
EURO 34,67
ALTIN 2.228,81
HABER /  GÜNCEL

Konteyner iş yerinde el emeği göz nuru ürünler kazanç kaynağı oldu

Konteyner iş yerinde el emeği göz nuru ürünler kazanç kaynağı oldu

Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf, kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünleri yurt içi ve yurt dışına göndererek kadınlara iş imkanı sunuyor.

Abone ol

Atatürk Meydanı'ndaki konteyner iş yerinde dürü, bohça, iğne oyası, yazma, beyaz tülbent, şal üzerine satış yapan esnaf Fatih Ağcan, "Ağır hasarlı iş yeri sonrası konteyner dükkanda kadınların el emeği göz nuru ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunarak, ekmek paramızı kazanıyoruz" dedi.

Kadınlara iş imkanı sunduklarını söyleyen Ağcan, "Ben bu işe hanımın vesilesiyle başladım. Hanım bu ürünleri ev arasında alıp satıyordu. Bunu bir dükkana çevirelim ve herkes bize ulaşsın diye düşündük. Biz daha sonra bir dükkan tuttuk ve daha çabuk ulaşmaya başladılar. İşlerimiz çok güzel gidiyordu. İş yerimiz depremde ağır hasar aldı. Daha sonra Atatürk Meydanı'nda konteyner iş yeri haline getirdik. Burada dürü, bohça el işi üzerine ne varsa buradan bulabilirler. İğne oyası, beyaz tülbentler, şallar ve lif setlerimiz var. Yani burada olanlar tüm bohçanın içine koyacak ürünlerdir. El işi üzerine ne ararlarsa burada bulabilirler. Biz Kahramanmaraş merkezdeyiz ama, evet çok yere hitap ediyoruz. Bizi Van'dan da arayan var, İstanbul'dan da arayanlarımız var. Hatta İngiltere'ye gönderdiğimiz ürünler var. Oyayı çok severler. Mutlaka gelir beni bulurlar. El emeği göz nuru ürünler üzerine istedikleri her şeyi burada bulabilirler" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev sahipleri dikkat! Kira vergisinde son günler cezası var!
Ev sahipleri dikkat! Kira vergisinde son günler cezası var!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
El freni çekilmeyen tır kamyon sürücüsüne çarptı
El freni çekilmeyen tır kamyon sürücüsüne çarptı
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatıyor
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatıyor
Polislerde kronik rahatsızlıklar arttı: Kalp krizi, kanser, beyin kanaması...
Polislerde kronik rahatsızlıklar arttı: Kalp krizi, kanser, beyin kanaması...
Galatasaray, Süper Kupa erteleme talebini reddetti!
Galatasaray, Süper Kupa erteleme talebini reddetti!
"Genç Türkiye" eskide kaldı, yaşlanıyoruz!
"Genç Türkiye" eskide kaldı, yaşlanıyoruz!
Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu
Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu
Dolar altın fiyatlarını etkiledi! Düşüş sürüyor, ne kadar oldu
Dolar altın fiyatlarını etkiledi! Düşüş sürüyor, ne kadar oldu
Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı
Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı
Kan donduran gerçek! Afgan madencinin cesedini 'ocak kapanmasın' diye yakmışlar
Kan donduran gerçek! Afgan madencinin cesedini 'ocak kapanmasın' diye yakmışlar
Otobüste yaşlı çifti darp davasında 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi
Otobüste yaşlı çifti darp davasında 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi