Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan yeni nesil teknoloji bilgisayarlarından oluşan yazılım laboratuvarı açıldı.

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40 bilgisayardan oluşan yazılım laboratuvarı açılışına, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Mustafa Eyyuboğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Kabalcı’nın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışı yapan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Şırnak Üniversitesi öğrencileri için kurulan laboratuvar sayısının her geçen gün arttığını belirterek, “Mühendislik Fakültemize kazandırdığımız yeni bilgisayarların bulunduğu Yazılım Laboratuvarı ile hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımızın önemli bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yazılım becerilerini geliştirmeleri ve uygulamalı derslerini işlemeleri için 40 bilgisayardan oluşan yazılım laboratuvarını öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin hizmetine açtık. Yeni laboratuvar, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün 40 bilgisayardan oluşan genel amaçlı laboratuvarı ve 35 bilgisayardan oluşan Bilgisayar Ağları Laboratuvarı'na ek olarak önemli bir katkı sağlayacak. Yazılım Laboratuvarı'nın açılmasıyla birlikte, öğrencilerimizin yazılım becerilerini geliştirmeleri ve sektöre hazır hale gelmeleri için önemli bir adım atmış olduk. Modern donanımlara sahip bu laboratuvarın, öğrencilerimizin eğitimlerine ve geleceklerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yazılım Mesleği önümüzdeki 40 yılın en parlak mesleği olarak görülüyor” dedi.

Yaklaşık 180 metrekarelik bir alana kurulan laboratuvarında, Visual Studio, Python, PyCharm, SQL Server ve MATLAB gibi uygulamalı derslerde kullanılan yazılımlar yüklü. Modern donanımlara ve geniş bir altyapıya sahip olan laboratuvar, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yazılım becerilerini geliştirmeleri ve kendilerini pratik yapma imkanı sunacak.

(MŞ-RK-HA-Y)