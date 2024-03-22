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Para için canını tehlikeye attı, aracın önüne böyle atladı

Para için canını tehlikeye attı, aracın önüne böyle atladı

Nevşehir'de para almak için yaya geçidinde araçların önüne atlayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Nevşehir’de akşam saatlerinde otomobiliyle Atatürk Caddesinde seyir halinde olan B.Ş.'nin aracının önüne şahıs atladı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin fark eden V.S., sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek gitmek istedi. V.S.'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yol kenarında uygun zamanı bekleyen V.S.’nin yaklaşan otomobili görünce yaya geçidinde yürümeye başladığını ardından da profesyonel şekilde aracın üzerinden atladığını gören ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

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