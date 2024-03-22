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Hatay'da iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı!

Hatay'da iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda dayı ile yeğeni yaralandı.

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Yeşilköy Mahallesi'nde sulama malzemesi satan iş yerine motosikletli bir kişi tüfekle ateş etti.

Bu sırada iş yerinde bulunan B.K. ile yeğeni Y.E.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın şüpheli olduğu değerlendirilen ve çevredekilerce yakalanan M.K, jandarmaya teslim edildi.

Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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