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Hırsızlık yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı

Hırsızlık yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık yaptığı esnada yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tepebaşı İlçesinde bir iş yerine Hırsızlık girişiminde bulunan ve ismi polis ekiplerince M.D. olduğu belirlenen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda şüpheliden; 1 yazar kasa, 1 kar maskesi, 1 demir sac kesme makası, 1 yan keski, 1 levye, 1 laptop, 1 elektronik tablet, 6 bin TL para ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Tepebaşı ilçesinde meydana gelen 4 farklı hırsızlık olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Polis ekipleri şüphelin çaldığı malzemelerin büyük bir bölümünü ise sahiplerine teslim etti.

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