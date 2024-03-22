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Türkiye yılın ilk iki ayında 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye yılın ilk iki ayında 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 olduğu kaydedildi. Açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olduğu belirtildi.

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