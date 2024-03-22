Fitch 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti. Ekonomim'de yer alan habere göre; Fitch'ten yapılan açıklamada, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Konya büyükşehir belediyelerinin kredi notunun 'B'den 'B+'ya çıkarıldığı aktarıldı.

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Manisa ve Muğla'nın kredi notu görünümleri "pozitif", İstanbul, Konya ve Mersin'in görünümleri ise "durağan" olarak belirlendi.

Öte yandan, İstanbul'un kıdemli teminatsız notu da 'B'den 'B+'ya çıkarıldı.