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İYİ Parti lideri Akşener: Partimizi savaşmak için kurmadık

İYİ Parti lideri Akşener: Partimizi savaşmak için kurmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kuşadası’nda vatandaşlara hitap etti. Akşener, “Biz bu partiyi savaşmak için kurmadık” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atatürk Meydanı'nda partililere seslendi. Akşener, ilçede düzenlenen gece mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, İYİ Parti Kuşadası’nda bir gece mitingi düzenledi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı mitinge, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı, İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp katıldı. Mitingde konuşma yapan Özer Kayalı ve Behçet Alp, Kuşadalılara yapacakları vaatleri anlattı.

Savaşmak için kurmadık

Daha sonra toplanan kalabalığa hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Şu anda burada olmanın nasıl bir heyecan olduğunu anlatmam mümkün değil. Şimdi biz siyasetçiyiz mitinglere alışığız ama hiç gece mitingine katılmamıştım kendimi konserde gibi hissettim. Şimdi seçimlere gidiyoruz ve biz bu partiyi savaşmak için kurmadık. Biz bu partiyi projeler üzerinden hizmet üzerinden rekabet etmek için kurduk. Ben Behçet Alp’e güveniyorum, Kuşadası’na çok hizmetleri olacak” diyerek İYİ Parti adayı için oy istedi.

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