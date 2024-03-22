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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı yolu! Özgür Özel'den flaş sözler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı yolu! Özgür Özel'den flaş sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik açıklamaları dikkat çekti. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 2028'de cumhurbaşkanı adayı olma olasılığına kapıyı açık bıraktı.

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 CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"50+1'i alacak adayı bulacak"

"Cumhurbaşkanı adayı kim  olur?" sorusuna yanıt veren Özel,  "Partinin genel başkanı, doğal adayıdır. Burada 50+1'i benle alıyorsak benle alalım. Ama eğer partinin genel başkanı, 50+1'i almıyorsa o zaman 50+1'i alacak adayı bulacak." dedi ve şunları kaydetti:

"Ekrem bey penaltıyı atar"

"O adayı elbette öncelikle kendi partisinde arayacak. 90. dakikada takım penaltıyı kazanmış. Sahadaki oyuncularımdan doğru isim Ekrem bey ise Ekrem bey penaltıyı atar. Doğru isim kimse penaltıyı o atar, maçı biz kazanırız. Ben kendi dönemimde bu koltuğun hakkını vereceğim. Kendime ait en ufak bir hırsım, en ufak bir ihtirasım, en ufak bir kompleksim yok."

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