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Uykuluyken aracıyla çiğ köfteciye daldı, olanlar oldu

Uykuluyken aracıyla çiğ köfteciye daldı, olanlar oldu

Adana’da bir kişi, tamirdeki lüks otomobille gezmeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip çiğ köfteci ve markete daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, dehşeti yaşayan çiğ köfteci, “Çok korktuk, Allah’a şükür bize bir şey olmadı. Sürücü de iyiydi, sadece uykulu olduğunu söyledi” dedi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir tamircide çalışan Servan D. (22), kendisine sabah iş yerine götürmesi için teslim edilen 01 EGG 51 plakalı BMW marka otomobil ile gece saatlerinde gezmeye çıktı. D-400 Karayolu’nda hızla giden Servan D., bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek çiğ köfteci ve markete daldı. Dükkanda müşteri olmaması facianın önüne geçti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücünün ‘uykuluyum, dikkatim dağılmış’ savunması yaptığı öğrenildi. Kaza sonra çiğ köfteci ve market dükkanında hasar büyük olurken, iş yeri sahipleri hasarlarının giderilmesini istedi.

Kaza sırasında dükkanı kapatmak için hazırlık yapan Yağmur Sanayır (32), İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Sanayır, çok korktuğunu söyleyerek, “Gece saat 2 gibi dükkanı toparlıyordum o sırada yoldan hızlı bir şekilde gelen araç önce tüplere vurdu daha sonra iş yerlerine girdi. Canımı zor kurtardım ve o an çok korktum” dedi.

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