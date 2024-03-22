Murat Kurum'un desteklenmesini isteyen YRP MKYK üyesi Adurrahman Akyüz disipline sevk edildi

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, İstanbul seçimlerinde Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini söyleyince, parti yönetimi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Abone ol

İstanbul'da seçimlerinde sonucu belirleyebilecek parti olarak görülen Yeniden Refah Partisi seçime sayılı günler kala kriz patlak verdi.

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın yakın korumalarından Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz'ün Murat Kurum'un desteklenmesi ve kendi adaylarının çekilmesi gerektiğini söyleyince ortalık karıştı.

Yeniden Refah Partisi, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda “Murat Kurum’u bir şekilde desteklemek gerekiyor” diyen MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

"Partimizin adayı Altınöz'dür"

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkedilmiştir.

Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’dür. İstanbul teşkilatlarımız da Sayın Altınöz ile omuz omuza, İstanbul’da Milli Görüş Belediyeciliği dönemini yeniden başlatmak için mücadelesine devam etmektedir.”

Akyüz ne demişti?

Abdurrahman Akyüz, Necmettin Erbakan'ın yaşaması durumunda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ileri sürerek, söyleşide şunları söylemişti:

"Necmettin Erbakan hocam bugün yaşasaydı şüphesiz ki benim de söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi. Hatta yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde aktif rol alıp ekonomiyi de bugünkü zorluklardan kurtarmanın bir yoluna bakardı. İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Kesinlikle ittifak içinde yer almamayı tercih etmezdi. Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi. Murat Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Bende Erbakan hassasiyeti var. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. İnşallah da öyle yapar. Bizim burada bir tavır takınmamız lazım. Bizim adayımızın geri çekilmesi de olabilir. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Bunu yaparsak tabanın gözünde de iyi bir izlenim olur. Kaybettiren tarafta olursak bu durumu çok hoş karşılamayacaklardır."