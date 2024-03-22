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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının görüldüğü Erzincan’da yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkili oldu.

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Kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidinde görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı.
Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.

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