CHP lideri Özel, ellerinde İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP lideri Özgür Özel, İstanbul ve Ankara'da yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını paylaştı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ankara ve İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Özel, ellerindeki anketlere göre; iki ilde de seçimi önde götürdüklerini ifade etti.

"AÇIK ARA FARKLA BİTİYOR"

Özel, Sözcü televizyonunda yaptığı açıklamada "İstanbul için bu seçimde bizdeki anketler geçtiğimiz seçim gibi öyle yüzde 0,1 gibi farkla değil açık ara farkla bitiyor. Geçen seçimde Binali Yıldırım'ın saat 7.00'de seçim sonuçlarını kabul ettiği kadar bir farkla sonuçlanacağını düşünüyorum. Ankara'da seçim şimdiden bitti demek olmaz ama genel olarak gelen haberler Ankara'da Mansur Yavaş'ın farkı açarak bir sonuç alacağı yönünde" ifadelerine yer verdi.