Nükleer enerjinin “güvenilir enerji kaynağı” olarak teşvik edilmesine 32 ülkeden destek

Brüksel’de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi’nde bir araya gelen 32 ülke, iklim değişikliğiyle mücadele için nükleer enerjinin “temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı” olarak teşvik edilmesine yönelik ortak bildiriyi kabul etti.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından ilk Nükleer Enerji Zirvesi düzenlendi. Nükleer enerjinin “temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı” olarak teşvik edilmesine yönelik gerçekleştirilen zirveye ABD, Çin ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de yer aldığı 32 ülke katıldı.

NÜKLEER ENERJİ; "TEMİZ VE GÜVENİLİR ENERJİ"

İklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine nükleer enerjinin katkısı olmadan ulaşılamayacağı vurgusu yapılan zirvede, kabul edilen ortak bildiride, “küresel sera gazı emisyonlarını hem enerji hem de sanayi sektörlerinde azaltma, enerji güvenliğini sağlama, enerji dayanıklılığını artırma ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı ve temiz enerji geçişini teşvik etme stratejisinin ana bileşeni olarak nükleer enerjiye bağlılıklarını” teyit edildi.

İklim değişikliğinin dünyanın ve insanlığın tamamına karşı bir varoluş tehdidi oluşturduğu ifade edilen bildiride, net sera gazı emisyonunu sıfıra indirmenin acil hale geldiğine ve nükleer enerjinin ise sıfır emisyonlu ve güvenilir bir elektrik üretim kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

"KÜRESEL ENERJİ ENDÜSTRİSİ VE TEDARİK ZİNCİRLERİNİN DİRENCİNİ VE GÜVENLİĞİNİ ARTTIRMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Bildiride, “Teknolojik inovasyon yönündeki gayretlerimize devam etme, nükleer enerji santrallerinin işletme performansını, güvenliğini ve ekonomisini daha iyi hale getirme, küresel enerji endüstrisi ve tedarik zincirlerinin direncini ve güvenliğini artırma konusunda kararlıyız” denildi.

Bildiride, nükleer enerjinin potansiyelinden daha fazla istifade edebilmek için mevcut nükleer reaktörlerin ömrünü uzatma, yeni nükleer enerji santralleri inşa etme ve yeni teknoloji küçük modüler reaktörlerin dünya çapında erken kullanıma sunulması gibi adımları destekleme taahhüdünde bulundu.

Nükleer enerjiye geçecek ülkelerin de destekleneceği taahhüt edilen bildiride, tüm ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara, özellikle de uluslararası kalkınma bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarına nükleer enerjinin gelişimine destek verme çağrısında bulunuldu.