Ateşkesi tanımayan İsrail'den katliam kararı

İsrailli yetkili, Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerle ilgili, "Kahire'deki heyet ateşkes teklifine ilişkin çekincelerini aracılara sunarak kentten ayrıldı, Refah ve Gazze'deki diğer operasyonlar sürecek" açıklamasını yaptı.

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İsrailli yetkili, Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, "Kahire'deki heyet ateşkes teklifine ilişkin çekincelerini aracılara sunarak kentten ayrıldı, Refah ve Gazze'deki diğer operasyonlar sürecek" dedi.

İSRAİLLİLERDEN ESİRLERİN EVLERİNE GETİRİLMESİ İÇİN GÖSTERİ

Kudüs'te İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda ölen ve henüz gömülmemiş yakınlarını temsilen boş bir tabut taşıdı. Esir alınan İsraillilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan pankartlar taşıyan göstericiler, "Hepsi hayata dönene, iyileşene veya İsrail mezarlarına gömülene kadar dinlenmeyeceğiz" sloganı attı.