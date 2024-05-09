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İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı

İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı

İstanbul Havalimanı'nda iniş takımlarındaki arızadan dolayı gövdesi üzerine acil iniş yapan kargo uçağı nedeniyle kapalı olan pist yeniden uçuşlara açıldı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, pistin uçuşlara başladığını duyurdu.

"Uçak güvenli pozisyona alındı"
Bilgen, "Dün 16R pistimize gövde üzeri acil iniş yapan kargo uçağı, tüm paydaşlarımızın koordinasyonu ve ekiplerimizin özverili çalışması sayesinde pistten başarılı şekilde kaldırılarak güvenli pozisyona alındı. Başarılı operasyonumuz sonrası pistimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyor, yolcularımıza emniyetli ve konforlu uçuşlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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