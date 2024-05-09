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ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Mayıs ile biten haftada 231 bine çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sayı önceki haftaya göre 22 bin, tahminlere göre ise 19 bin kişi fazla. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 17 bin kişi artarak 1 milyon 785 bine yükseldi.

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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine çıktı.

Kasım 2023'ten sonraki en yüksek seviyeye ulaşan başvuru sayısının 212 bin olması bekleniyordu.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 208 binden 209 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 750 artışla 215 bine yükseldi.


Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Nisan ile biten haftada 17 bin kişi artarak 1 milyon 785 bine yükseldi.

ABD
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