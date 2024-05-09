CHP lideri Özgür Özel: İsraf genelgemiz hazır, bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İsraf genelgemiz hazır. Bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor. Biz israfı bitirip hizmeti getirmeye, borçları bitirip, yatırım yapmaya, insanların yüzünü güldürmeye geldik. Sosyal belediyecilik yapmaya geldik." dedi.

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret eden Özel, burada yaptığı konuşmada, Köksal'la 8,5 yıl birlikte milletvekilliği yaptıklarını ve grup başkanvekili olduğunu hatırlattı.

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulunun yarısının kadınlardan oluştuğunu dile getiren Özel, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak her alanda daha çok kadına ve gence yer vereceğiz." diye konuştu.

"İsraf genelgemiz hazır"

Özel, CHP'nin kendi başarısını asla başka birilerinin kaybı olarak görmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada da bütün Afyonkarahisar kazanmıştır. Afyonkarahisar'daki bir AK Parti'li, bir MHP'li kendini kaybetmiş hissediyorsa biz kusurluyuz demektir. Buyursun gelsin bu odaya, Burcu başkanın yanına varsın, derdini tasasını anlatsın. Buralar partizanlık yapılan yerler olmaktan çıkacak. Partililerin kayrıldığı yerler olmaktan çıkacak. Biz, mümkün olan bütün gayretimizle tüm doğru işleri birlikte yapacağız. Afyonkarahisar'a iyi ve doğru hizmet edeceğiz. İsraf genelgemiz hazır. Bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor. Biz israfı bitirip hizmeti getirmeye, borçları bitirip, yatırım yapmaya, insanların yüzünü güldürmeye geldik. Sosyal belediyecilik yapmaya geldik. Yoksulun, işsizin, kimsesizin halinden biz anlayacağız. Başka bir sıkıntımız yok."

"Biz, başkanımızın her anlamda arkasında duracağız"

Özel, belediyelerin işsizlik sorununu ortadan kaldırabilecek müesseseler olmadığını ancak zamanla belediye güçlendikçe, yeni hizmetler oldukça ve yeni yerler açıldıkça işsizlerin iş bulacağını bildirdi.

Mazeret üretmeyeceklerini, iş üreteceklerini aktaran Özel, "Afyonkarahisar'da oy veren kimseyi pişman etmeyeceğiz. Oy vermeyenleri de imrendireceğiz, sabırsızlandıracağız. 'Gelsin de bir dahakine Burcu'ya oy vereyim. Gelsin de bir dahakine CHP'lilere oy vereyim' dedirteceğiz. Bu anlayıştayız, bu yaklaşımdayız. Biz, başkanımızın her anlamda arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Özel, belediye hatıra defterini imzaladı.