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İsrail polisi, öldürdüğü Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı

İsrail polisi, öldürdüğü Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı

İsrail polisi, 16 Şubat’ta öldürdüğü Filistinli Fadi Cemcum’un Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki dairesini patlayıcılarla yıktı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen kalabalık İsrail polis gücü, Cemcum’un dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın 8. katına baskın düzenledi.

İsrail polisi, Cemcum’un evini patlayıcılarla yıktı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada da 16 Şubat'ta Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki er-Ram bölgesinde gerçekleştirdiği, 2 İsraillinin öldüğü ve 1 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının ardından vurularak öldürülen Fadi Cemcum'un evinin yıkıldığı belirtildi.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

Tel Aviv yönetimi, İsraillilere yönelik can kaybıyla sonuçlanan saldırılarda, bunu gerçekleştiren kişinin ailesinin evini yıkarak, bir tür toplu cezalandırma uyguluyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in bu uygulamasını "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toptan cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriyor.

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