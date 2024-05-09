İzmir'de Cemil Tugay'dan TİS maddesi açıklaması: Benim de yeni haberim oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, belediye şirketlerindeki toplu iş sözleşmesinde (TİS) emekli olan işçinin yerine çocuğunun işe alınmasını içeren maddeye ilişkin, "Benim de yeni haberim oldu. Yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Tugay, Fuar İzmir'deki Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nın açılışının ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada İZSU'dan işten çıkarmalar konusunda hedef gütmediğini belirtti.

Genel değerlendirme sonucunda saptanan sorunlar dolayısıyla çıkarma olduğunu kaydeden Tugay, "Bildiğim kadarıyla çok fazla sayıda insan çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacak gibi duruyor." dedi.

Tugay, belediye şirketlerindeki toplu iş sözleşmesinde bir işçi emekli olduğunda onun yerine çocuğunun işe alınmasını içeren maddeye ilişkin "Benim dönemimden önceki dönemde yapılmış toplu iş sözleşmesine bir madde konulmuş. Emekli olursa yerine çocuğu alınacak gibi bir şey. Benim de yeni haberim oldu. Yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bu maddenin mevzuata uygunluğunu tam bilmediğini aktaran Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama böyle bir şeyi çok uygun bulmuyorum. Biz çünkü liyakat üzerinden görevlendirme yapmayı daha doğru buluyoruz açıkçası. O nedenle orada liyakat önemlidir. İhtiyacımız olduğunda duyuruya çıkmak ve başvuran insanlar arasından adil bir değerlendirme yaparak insanları görevlendirmek en doğrusu."