Teknopark İstanbul, patentli firma sayısıyla üst üste dördüncü kez Türkiye birincisi oldu

Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy: "Gelecek yıllarda etki alanımızı genişleterek daha çok girişim fikrinin hayata geçirilmesine katkı sağlamayı, yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi

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Teknopark İstanbul, Türkiye'nin Patent Raporu'nda, patentli startuplara sahip teknoparklar arasında üst üste dördüncü kez birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 'Derin Teknoloji Merkezi' Teknopark İstanbul, Patent Effect tarafından 20 teknoloji kategorisi esas alınarak hazırlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, patentli startuplara sahip teknoparklar arasında bu yıl da birinci olmayı başararak üst üste dördüncü kez birinci sırada yer aldı.

Patent Effect Raporuna göre, 1160 patentli startup firmanın 880'i teknoparklarda yer alıyor. 95 patentli startupa ev sahipliği yaparak zirvedeki yerini dördüncü kez koruyan Teknopark İstanbul, 2020'de 52, 2021'de 68, 2022'de 77 firma sayısı ile arka arkaya birinci olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy, Patent Effect raporu'nun globalde yaşanan düşüşe rağmen Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin dinamizmini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Özsoy, bu yıl 95 patentli startupa destek sağlayarak zirvedeki yerlerini üst üste dördüncü kez korumuş olduklarına dikkati çekerek, bu başarının tüm girişimcileri ve kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Teknopark İstanbul'un üniversite teknoparklarından farklı bir modelle, ABD'deki Silikon Vadisi modeli örnek alınarak kurulduğunu hatırlatan Özsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ülkemizin en ileri teknolojiye sahip AR-GE ve inovasyon merkezi olarak amaçlarımız arasında ileri teknoloji işletmelerinin büyümesini destekleyerek ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunmak yer alıyor.Teknopark İstanbul, sektöründe sergilediği liderlik ve sahip olduğu vizyonla kısa sürede küresel ölçekte tanınan bir inovasyon merkezi haline geldiğini Bünyemizde artan startup sayısı da bu çekim gücünün göstergesi. Firmalarımızın patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili gibi süreçlerde desteklerimizi her yıl geliştirmeye devam ediyoruz. Gelecek yıllarda etki alanımızı genişleterek daha çok girişim fikrinin hayata geçirilmesine katkı sağlamayı, yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyoruz.'