Yüksek mevduat faizini duyan aracını satılığa çıkardı ikinci el ilanları patladı

İkinci el otomobil piyasasında satışlar durgun. arabam.com Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin araba satışlarında sürenin çok uzadığını söyledi ve "Kredi faizlerinin yükselmesi dolayısıyla araç alım için gereken finansman zor olabiliyor" dedi.

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İkinci el otomobilde satılık ilan sayısı son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşı öncesi ikinci elde satış süresi 10-15 gündü, ancak bu 2 aya kadar yükseldi.

Özellikle ikinci el platformlarda ilan sayılarında önemli artışlar yaşandı. İkinci el satılık araç ilanları 1 milyona yaklaştı. Peki araçları neden elden çıkarılmak isteniyor?

Araç satın almak için kredi bulmak zorlaştı

Milliyet gazetesine konuşan arabam.com Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Kredi faizlerinin yükselmesi dolayısıyla araç alım için gereken finansman zor olabiliyor, alıcılar kendi araçlarını satmadan yeni araç alımında kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle zorlukla karşılaşabiliyorlar. Diğer yandan otomobil alımı, yüksek mevduat faizleri nedeniyle bir yatırım aracı olmaktan çıktı, acil olmayan ihtiyaçlar öteleniyor, vatandaşlar paralarını mevduatta değerlendiriyor."

'Satış süreleri uzadı'

Krediye erişimin zorlaşması ve enflasyon nedeniyle 2024 yılında, 2023 yılına göre bir daralma bekleniyordu. Yılın ilk çeyreğinde sıfır araçların satışı için yapılan kampanyalar piyasayı canlı tuttu. Sonrasında da seçimler ve bayram sonrası kurun artacağı beklentisiyle araçlarını değiştirmek isteyen kullanıcılardan dolayı pazarda hareketlilik devam etti. 2024 yılı için beklenen daralma Nisan-Mayıs dönemine ertelendi diyebiliriz. Kur konusundaki durumun netleşmesi, kredilere erişim zorluğunun devam etmesiyle beraber bunun sektöre yansımalarını görüyoruz. İlan sayılarındaki artışta, talepten dolayı ilandaki araçların satış süresinin ortalama %2 uzaması etkili oldu. İlan sayılarındaki artışta bir başka etkenin de yüksek mevduat faizi fırsatından faydalanmak isteyen kişilerin aracını satabilmek adına ilanlara yönelmesi olduğunu diyebiliriz.