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Özgür Özel genel başkan seçilince ilk aradığı gazeteci kim? Yılmaz Özdil'den olay açıklamalar

Özgür Özel genel başkan seçilince ilk aradığı gazeteci kim? Yılmaz Özdil'den olay açıklamalar

Yılmaz Özil, iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile görüşen CHP Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özdil, Özel'in genel başkan seçilir seçilmez ilk aradığı gazetecinin Buket Aydın olduğunu iddia etti.

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CHP medyasında Özgür Özel'in iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile buluşması büyük tepki çekti.

Karagöz'e sayısız hakaretler yağarken, ağır eleşirilerden CHP lideri Özgür Özel de nasibini aldı. 

Kendi kanalında Özel'i hedef alan Yılmaz Özdil, "seçimden hemen sonra gözüne mercek taktırdığından beri hayata bambaşka bir gözle bakıyor. Hayatı toz pembe görüyor" dedi.

CHP'ye "Cumhuriyet AK Partisi" diyen Özdil, Özel-Karagöz buluşması için "AKP'ye karşı CHP'yi savunan gazetecilere, CHP'yi savunduğu için maddi manevi bedel ödeyen gazetecilere AKP medyası tarafından yalanlarla, iftiralarla linç edilen gazetecilere 'siz enayisiniz' demiş oluyor" ifadelerini kullandı.

2015 yılında 'tam bir sol lider figürüsün. Seni çok tebrik ederim' demiş

Özel'in genel başkan seçilir seçilmez ilk aradığı gazetecinin Buket Aydın olduğunu iddia eden Özdil, konuşmasında şunları söyledi:

"Özgür Özel'in genel başkan seçilir seçilmez derhal telefon ederek ilk aradığı gazeteci bu ülkede kimdi biliyor musunuz? Buket Aydın'dı. Meğer Buket Aydın ile Özgür Özel 2015 yılından beri arkadaşlarmış. Zaman zaman telefonlaşıp memleket üzerine konuşuyorlarmış. Özgür Özel'i de ilk keşfeden zaten Buket Aydın'mış. 2015 yılında Buket Aydın Özgür Özel'e demiş ki 'tam bir sol lider figürüsün. Seni çok tebrik ederim' demiş. Özel de CHP genel başkanı seçilince bismillah ilk telefonu işte bu yüzden Buket Aydın'a açmış bunu hatırlatmış. 'Bak tam senin dediğin gibi CHP genel başkanı oldum' demiş. Birbirlerini tebrik etmişler. Aslında Buket Aydın yıllar önce ne söylediğini unutmuş ama Özel telefon edip anlatınca hatırlamış.

Bizzat Buket Aydın açıkladı

Bunların böyle olduğunu nereden biliyoruz. Girin internet halen duruyor haberler. Aralarında bu diyalogların geçtiğini bizzat Buket Aydın açıkladı. Televizyona çıkıp anlattı. Hatta Özel'in ilk teşekkür telefonunu Aydın'a açması açması CHP içinde bile herkesi şoke etmişti. Özel'i gene Buket Aydın savunmuştu. Instagram hesabından açıklama yapmıştı. 'Özgür Özel benim arkadaşım' demişti.

Buket Aydın keşfetmiş

Bence Özgür Özel, Buket Aydın'ı da makam odasında ağırlamalı. Hatta partisi de Buket Aydın'a plaket vermeli. Çünkü Özel'in Atatürk'ün Bülent Ecevit'in koltuğuna oturacağına ilk kim keşfetmiş? Buket Aydın keşfetmiş. Ta 2015 yılında. Kendi mahallesinde delege bile seçilemezken, paraşütle milletvekili yapıldığında toplumda karşılığı yokken Buket Aydın, 'tam bir sol lider figürüsün' demiş."

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