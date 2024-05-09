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10 ilde terör operasyonu: 72 kişi yakalandı

10 ilde terör operasyonu: 72 kişi yakalandı

Bölücü terör örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen Bozdoğan-36 operasyonunda 72 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan çevirme tabanca, av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terörle mücadele şube müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 72 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan kişilere para yardımı yaptıkları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan çevirme tabanca, av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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